HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jenoptik auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Ein Austausch mit dem Chef des Technologieunternehmen habe einen positiven Eindruck vermittelt, schrieb Analyst Malte Schaumann in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wenn sich die Risiken im Verlauf des Jahres besser absehen lassen, sollte das Unternehmen in der Lage sein, einen zuversichtlicheren Ausblick vorzulegen./mf/eas