HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Die Schätzungen für den LKW-Zulieferer im kommenden Jahr seien konservativ, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie sei zudem derzeit günstig bewertet. Neue Impulse könnte es von der Nutzfahrzeug-Messe in Hannover geben./mf/ngu