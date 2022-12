HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Trotz der anhaltend soliden Auftragsdynamik des Zulieferers für die Lkw- und Traktorenhersteller halte er an seinen konservativen Schätzungen für 2023 fest, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./edh/ck