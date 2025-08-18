DAX 24.371 +0,2%ESt50 5.474 +0,7%Top 10 Crypto 16,06 +0,8%Dow 44.912 -0,1%Nas 21.630 +0,0%Bitcoin 98.922 -0,8%Euro 1,1685 +0,2%Öl 66,04 -0,6%Gold 3.338 +0,2%
JOST Werke Aktie

54,20 EUR +2,90 EUR +5,65 %
STU
Marktkap. 768,84 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400

ISIN DE000JST4000

Symbol JSTWF

Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

JOST Werke Buy

11:06 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
54,20 EUR 2,90 EUR 5,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Jost Werke von 70 auf 82 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe im zweiten Quartal umsatzseitig erwartungsgemäß und beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) besser als prognostiziert abgeschnitten, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Zahlen. Die Integration von Hyva sei auf einem guten Weg und der Ausblick bestätigt worden. Zum neuen Kursziel verwies der Experte auf seine angepassten Schätzungen sowie den weiter in die Zukunft verschobenen Bewertungszeitraum für die Aktie./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 08:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
51,70 €		 Abst. Kursziel*:
58,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
54,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,29%
Analyst Name:
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
71,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

11:06 JOST Werke Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
15.08.25 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
15.08.25 JOST Werke Buy Warburg Research
15.08.25 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.25 JOST Werke Buy Warburg Research
mehr Analysen

