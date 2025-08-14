JOST Werke Aktie
Marktkap. 765,86 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke angesichts des Verkaufs des Kranegeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Die Maßnahme sei positiv zu werten, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach der Übernahme von Hyva sei zudem die Integration auf einem guten Weg. Die Transformation des Nutzfahrzeugzulieferers mit verstärkter Präsenz bei Off-Highway-Anwendungen (Landwirtschaft und Bauindustrie) und eines besser diversifizierten Produktportfolios spiegele sich noch nicht im Aktienkurs wider./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
53,00 €
|Abst. Kursziel*:
28,30%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
52,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,52%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
68,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JOST Werke AG
|08:21
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.07.25
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
