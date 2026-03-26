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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

08:06 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend. In den Ausblick auf 2026 sei offenbar aufgrund der hohen Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts eine gewisse Vorsicht eingeflossen. Sie schraubte ihre Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:07 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
52,00 €		 Abst. Kursziel*:
57,69%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
63,67%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

08:06 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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20.02.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
20.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
20.02.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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