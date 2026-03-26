JOST Werke Aktie
Marktkap. 850,64 Mio. EURKGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jost Werke von 84 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die detaillierten Jahreszahlen des Lkw-Zulieferers hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstagabend. In den Ausblick auf 2026 sei offenbar aufgrund der hohen Unsicherheit im Zuge des Iran-Konflikts eine gewisse Vorsicht eingeflossen. Sie schraubte ihre Prognosen für 2026 und 2027 etwas nach unten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2026 / 17:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
52,00 €
|Abst. Kursziel*:
57,69%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
63,67%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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