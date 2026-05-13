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ISIN DE000JST4000

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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

08:01 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Das starke erste Quartal bringe die Jahresziele in Reichweite, schrieb Yasmin Steilen am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 16:45 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,10 €		 Abst. Kursziel*:
46,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,17%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

08:01 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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27.03.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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