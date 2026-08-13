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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

15:36 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Lkw-Zulieferer habe ein grundsolides Zahlenwerk für das zweite Quartal ausgewiesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das obere Ende der bestätigten Spanne des Jahresausblicks erscheine gut erreichbar./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
56,10 €		 Abst. Kursziel*:
46,17%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,91%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
77,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

15:36 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:41 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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