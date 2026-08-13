JOST Werke Aktie
Marktkap. 909,65 Mio. EURDiv. Rendite 2,77%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 82 Euro belassen. Der Lkw-Zulieferer habe ein grundsolides Zahlenwerk für das zweite Quartal ausgewiesen, schrieb Yasmin Steilen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das obere Ende der bestätigten Spanne des Jahresausblicks erscheine gut erreichbar./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
56,10 €
|Abst. Kursziel*:
46,17%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
56,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,91%
|
Analyst Name:
Yasmin Steilen
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
77,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu JOST Werke AG
|15:36
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:36
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15:36
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12:41
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|14.05.26
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.02.21
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.21
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.11.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.08.19
|JOST Werke Neutral
|JP Morgan Chase & Co.