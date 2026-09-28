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Symbol JSTWF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

11:31 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
62,10 EUR 0,30 EUR 0,49%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Analystin Yasmin Steilen hob am Dienstag in ihrem Resümee der IAA Transportation in Hannover vor allem die "massive Welle chinesischer Hersteller" hervor. Diese würden inzwischen vollkommen verändert wahrgenommen - nicht mehr als niedrigpreisige Alternative für die Schwellenländer, sondern als technologisch starke, global konkurrenzfähige Nutzfahrzeughersteller. Die Zulieferer Jost, SAF-Holland und Knorr-Bremse seien allerdings in Gesprächen ziemlich entspannt geblieben. Sie hätten bereits einen guten Zugang zu den neuen Trucks aus China./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 12:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
59,00 €		 Abst. Kursziel*:
38,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
62,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
32,05%
Analyst Name:
Yasmin Steilen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

11:31 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
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