Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

JOST Werke Buy

09:16 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Jost Werke mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Zulieferer habe grundsolide Ergebnisse erzielt, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag zum dritten Quartal. In der Telefonkonferenz habe das Management großen Optimismus für 2027 versprüht./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 17:32 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke