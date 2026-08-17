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Symbol JSTWF

Warburg Research

JOST Werke Buy

09:11 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugbranche dürfte mit den Zahlen für das Gesamtjahr in der oberen Hälfte des ausgegebenen Zielkorridors landen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Marge (Ebit) werde voraussichtlich den Rest des Jahres prozentual zweistellig sein./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
83,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
53,90 €		 Abst. Kursziel*:
53,99%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
56,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
46,38%
Analyst Name:
Sebastian Ubert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

09:11 JOST Werke Buy Warburg Research
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
10.07.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
14.05.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
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