Warburg Research

JOST Werke Buy

09:11 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Jost Werke nach Zahlen zum zweiten Quartal von 74 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Zulieferer für die Nutzfahrzeugbranche dürfte mit den Zahlen für das Gesamtjahr in der oberen Hälfte des ausgegebenen Zielkorridors landen, schrieb Sebastian Ubert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die operative Marge (Ebit) werde voraussichtlich den Rest des Jahres prozentual zweistellig sein./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke