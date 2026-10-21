JOST Werke Aktie
Marktkap. 988,32 Mio. EURDiv. Rendite 2,77%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jost Werke vor den am 12. November erwarteten Quartalszahlen von 83 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Ubert kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr. Dabei verwies er auf höhere Finanzaufwendungen sowie den Steuersatz des Zulieferers der Nutzfahrzeug-Industrie./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
80,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,20 €
|Abst. Kursziel*:
37,46%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,46%
|
Analyst Name:
Sebastian Ubert
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
80,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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