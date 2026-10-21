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Warburg Research

JOST Werke Buy

11:26 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Jost Werke vor den am 12. November erwarteten Quartalszahlen von 83 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Sebastian Ubert kappte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzung für das bereinigte Ergebnis je Aktie im laufenden Jahr. Dabei verwies er auf höhere Finanzaufwendungen sowie den Steuersatz des Zulieferers der Nutzfahrzeug-Industrie./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:45 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
80,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,20 €		 Abst. Kursziel*:
37,46%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,46%
Analyst Name:
Sebastian Ubert 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
80,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

11:26 JOST Werke Buy Warburg Research
16.10.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
30.09.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 JOST Werke Buy Warburg Research
14.08.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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