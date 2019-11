NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Jost Werke nach Quartalszahlen und gekürzten Jahreszielen von 37 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Das Management des habe in einer Telefonkonferenz einen prozentual zweistelligen Rückgang der Lkw-Nachfrage in Europa und Nordamerika als realistische Annahme bezeichnet, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Mit einem starken Wartungsgeschäft könne der Zulieferer für Sattelzugmaschinen, Anhänger und Auflieger einen Teil des Rückgang abfedern./bek/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2019 / 15:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2019 / 16:01 / BST



