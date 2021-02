NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Jost Werke auf "Neutral" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer habe das Geschäftsjahr 2020 stark abgeschlossen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/la