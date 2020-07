NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Jost Werke nach jüngsten Branchendaten zu europäischen Lkw-Zulassungen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Die Erholung im Geschäft mit Lastkraftwagen und Sattelzügen dürfte im kommenden Jahr etwas verhaltener ausfallen, schrieb Analyst Jose Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jost Werke seien aber breit aufgestellt und hätten Potenzial nach oben beim Free Cashflow./bek/he