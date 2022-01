ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für JPMorgan von 210 auf 197 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Alle kurzfristig schlechten Nachrichten seien nun aus dem Weg geräumt, schrieb Analystin Erika Najarian in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Am vergangenen Freitag hatte JPMorgan mit dem Quartalsbericht enttäuscht./ag/ajx