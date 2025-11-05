Jungheinrich Aktie
Marktkap. 3 Mrd. EURKGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Logistiktechnik habe sich operativ gut entwickelt, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang liege um 5 Prozent über der Konsensschätzung, der Umsatz um 4 Prozent und das operative Ergebnis (Ebit) sogar um 18 Prozent./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
39,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
31,60 €
|Abst. Kursziel*:
23,42%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
31,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,50%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
42,43 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|10:31
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:51
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:51
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:31
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|09:51
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Jungheinrich Kaufen
|DZ BANK
|01.10.25
|Jungheinrich Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA