Jungheinrich Aktie

31,58 EUR +1,92 EUR +6,47 %
STU
Marktkap. 3 Mrd. EUR

KGV 9,06 Div. Rendite 3,12%
WKN 621993

ISIN DE0006219934

Symbol JGHAF

Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

09:51 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
31,58 EUR 1,92 EUR 6,47%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Logistiktechnik habe sich operativ gut entwickelt, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang liege um 5 Prozent über der Konsensschätzung, der Umsatz um 4 Prozent und das operative Ergebnis (Ebit) sogar um 18 Prozent./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
39,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
31,60 €		 Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
31,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,50%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
42,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

10:31 Jungheinrich Buy Warburg Research
09:51 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.25 Jungheinrich Kaufen DZ BANK
01.10.25 Jungheinrich Buy Warburg Research
23.09.25 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

finanzen.net Rote Zahlen Jungheinrich-Aktie dennoch stark: Umsetzung des Sparprogramms drückt in die Verlustzone Jungheinrich-Aktie dennoch stark: Umsetzung des Sparprogramms drückt in die Verlustzone
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich-Aktie mit Bodenbildung nach besseren Zahlen
finanzen.net XETRA-Handel: Zum Handelsstart Gewinne im MDAX
Dow Jones Jungheinrich: Russland-OK für Verkauf russischer Tochter steht noch aus
Dow Jones Jungheinrich mit Verlusten im 3Q - Ausblick Gesamtjahr bestätigt
finanzen.net MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Jungheinrich-Investition von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Jungheinrich-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
finanzen.net MDAX aktuell: MDAX fällt schlussendlich
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
