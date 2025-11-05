Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

09:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 39 Euro auf "Buy" belassen. Der Spezialist für Logistiktechnik habe sich operativ gut entwickelt, schrieb Lucas Ferhani in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang liege um 5 Prozent über der Konsensschätzung, der Umsatz um 4 Prozent und das operative Ergebnis (Ebit) sogar um 18 Prozent./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

