Jungheinrich Aktie
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Staplerherstellers und Warenlagerlogistik-Spezialisten für das erste Quartal seien schlimmer als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner Reaktion darauf am Freitag. Er geht davon aus, dass der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr nun um etwa 10 Prozent sinken wird./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
43,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
26,56 €
|Abst. Kursziel*:
61,90%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,92 €
|Abst. Kursziel aktuell:
72,55%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
44,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Jungheinrich AG
|13:56
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|13:56
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.04.26
|Jungheinrich Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.04.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|Jungheinrich Overweight
|Barclays Capital
|27.03.26
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|30.11.20
|Jungheinrich Verkaufen
|Norddeutsche Landesbank (Nord/LB)
|22.10.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|11.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|03.08.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|23.07.20
|Jungheinrich Reduce
|Baader Bank
|29.11.24
|Jungheinrich Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.04.22
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|01.04.22
|Jungheinrich Neutral
|Citigroup Corp.
|17.01.22
|Jungheinrich Equal-weight
|Morgan Stanley
|23.12.21
|Jungheinrich Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA