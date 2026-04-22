DAX 24.187 +0,1%ESt50 5.895 +0,0%MSCI World 4.611 +0,0%Top 10 Crypto 10,03 +0,5%Nas 24.439 -0,9%Bitcoin 66.794 -0,3%Euro 1,1715 +0,3%Öl 104,6 -1,3%Gold 4.706 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 Infineon 623100 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Intel 855681 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Amazon 906866 BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX unentschlossen -- SAP-Gewinn steigt stärker als erwartet -- Intel kehrt in die Gewinnzone zurück -- Tesla, E.ON, Commerzbank, Deutsche Telekom, DroneShield, Newmont, Siemens Energy im Fokus
Top News
Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu Apple-Aktie im Fokus: iPhone-Verkäufe in China legen im ersten Quartal 2026 um 20 Prozent zu
Analysten nehmen die Royal Gold-Aktie ins Visier: Wachstumsstory trifft auf attraktives Kurspotenzial Analysten nehmen die Royal Gold-Aktie ins Visier: Wachstumsstory trifft auf attraktives Kurspotenzial
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jungheinrich Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
24,92 EUR -3,52 EUR -12,38 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone
KGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 621993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006219934

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JGHAF

Jefferies & Company Inc.

Jungheinrich Buy

13:56 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
24,92 EUR -3,52 EUR -12,38%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen des Staplerherstellers und Warenlagerlogistik-Spezialisten für das erste Quartal seien schlimmer als erwartet, schrieb Lucas Ferhani in seiner Reaktion darauf am Freitag. Er geht davon aus, dass der Konsens für das operative Ergebnis (Ebit) im Gesamtjahr nun um etwa 10 Prozent sinken wird./rob/ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 06:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
26,56 €		 Abst. Kursziel*:
61,90%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,92 €		 Abst. Kursziel aktuell:
72,55%
Analyst Name:
Lucas Ferhani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

13:56 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
10.04.26 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
30.03.26 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
27.03.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

dpa-afx Streik und Konkurrenzdruck Jungheinrich-Aktie sackt zweistellig ab: Operativer Gewinn bricht ein - auch KION-Aktie unter Druck Jungheinrich-Aktie sackt zweistellig ab: Operativer Gewinn bricht ein - auch KION-Aktie unter Druck
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Jungheinrich fallen zweistellig - Jefferies: Marge enttäuscht
finanzen.net MDAX-Handel aktuell: MDAX fällt am Mittag
dpa-afx ROUNDUP: Streik und Wettbewerbsdruck lasten auf Jungheinrich - Kursrutsch
Dow Jones Jungheinrich-Ergebnis bald halbiert - Prognose bestätigt
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Vorläufige Zahlen zum 1. Quartal 2026: Ergebnis deutlich unter Vorjahr
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel Verlust hätte ein Jungheinrich-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungheinrich von vor 10 Jahren verdient
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Preliminary figures for the first quarter of 2026: earnings significantly below prior year
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen