Jungheinrich Aktie
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Marktkap. 2,3 Mrd. EURKGV 34,87 Div. Rendite 0,82%
WKN 621993
ISIN DE0006219934
Symbol JGHAF
AI Analyse
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jungheinrich mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Lucas Ferhani am Dienstagmorgen nach den Quartalszahlen. Insgesamt bezeichnet er das Quartal als ordentlich. Der angepasste Rahmenplan bis 2030 lasse Luft nach oben für die Gewinnschätzungen./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2026 / 02:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Jungheinrich Buy
|Unternehmen:
Jungheinrich AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
33,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,28 €
|Abst. Kursziel*:
35,91%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,38 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,36%
|
Analyst Name:
Lucas Ferhani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
36,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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