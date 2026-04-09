DAX 23.808 +0,0%ESt50 5.899 +0,1%MSCI World 4.473 +0,1%Top 10 Crypto 9,2885 +2,1%Nas 22.822 +0,8%Bitcoin 61.381 -0,1%Euro 1,1685 -0,1%Öl 97,59 +1,2%Gold 4.756 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Microsoft 870747 DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Diplomatische Fortschritte im Nahen Osten: DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen im Plus -- Lufthansa: Tarifkonflikt geht weiter -- Volkswagen, adidas, NIO, Goldpreis im Fokus
Top News
Nordex liefert Turbinen für Windpark in Spanien - Aktie tiefer Nordex liefert Turbinen für Windpark in Spanien - Aktie tiefer
Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit Gold zum "Schnäppchenpreis": WisdomTree-Analyst sieht die ultimative Kaufgelegenheit
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Jungheinrich Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
27,70 EUR -0,18 EUR -0,65 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 2,85 Mrd. EUR

KGV 34,87
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 621993

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006219934

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol JGHAF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Jungheinrich Buy

08:01 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
27,70 EUR -0,18 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 46 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz des aus seiner Sicht unerwartet optimistischen Ausblicks Ende März seien die Aktien des Spezialisten für Warenlagerlogistik fast am Bewertungstief seit zehn Jahren angelangt, schrieb Lasse Stueben am Donnerstag. Er hält die Aktien daher für zu günstig, auch wenn die Berechenbarkeit einer zyklischen Erholung durch den Iran-Krieg leide./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.04.2026 / 17:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Karolis Kavolelis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,78 €		 Abst. Kursziel*:
51,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
51,62%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
44,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

08:01 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.04.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
30.03.26 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
27.03.26 Jungheinrich Outperform Bernstein Research
27.03.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Jungheinrich AG

dpa-afx Analystenmeinung Jungheinrich-Aktie trotzdem im Plus: Experte senkt Kursziel für den Logistikspezialisten Jungheinrich-Aktie trotzdem im Plus: Experte senkt Kursziel für den Logistikspezialisten
EQS Group EQS-HV: Jungheinrich Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 19.05.2026 in virtuell mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG
finanzen.net MDAX-Titel Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Jungheinrich von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX fällt schlussendlich zurück
finanzen.net XETRA-Handel So entwickelt sich der MDAX aktuell
dpa-afx KION-Aktien unter Druck nach Analysteneinschätzung vor Zahlen - Jungheinrich im Sog
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags leichter
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 01.04.26
finanzen.net Pluszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Zuschläge
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Jungheinrich AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich expects to complete sale of its Russian subsidiary in 2026 and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Supervisory Board Chairman Rolf Najork to resign from the Supervisory Board of Jungheinrich AG on 31 December 2025
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich signs contract for the sale of its Russian subsidiary and adjusts forecast for the 2025 financial year
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Transformation programme adopted, forecast for 2025 financial year adjusted
EQS Group EQS-Adhoc: Jungheinrich AG: Jungheinrich leads close-to-final negotiations on the sale of its Russian subsidiary
RSS Feed
Jungheinrich AG zu myNews hinzufügen