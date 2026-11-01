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AI Analyse

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Jungheinrich Buy

08:36 Uhr
Jungheinrich Buy
Aktie in diesem Artikel
Jungheinrich AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich nach einer genaueren Betrachtung der Resultate des dritten Quartals von 37 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Lasse Stueben senkte am Dienstag vor allen die Gewinnerwartungen für 2027 und 2028. Grund seien niedrigere Margen in der Sparte ITS wegen des härteren Wettbewerbsumfeldes. Angesichts des Kurspotenzials bleibe es beim Kaufvotum./rob/mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 19:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jungheinrich

Zusammenfassung: Jungheinrich Buy

Unternehmen:
Jungheinrich AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
34,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
23,84 €		 Abst. Kursziel*:
42,62%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
22,96 €		 Abst. Kursziel aktuell:
48,08%
Analyst Name:
Lasse Stueben 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
35,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Jungheinrich AG

12:56 Jungheinrich Overweight Barclays Capital
11:21 Jungheinrich Buy Warburg Research
08:36 Jungheinrich Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.26 Jungheinrich Neutral UBS AG
10.11.26 Jungheinrich Buy Jefferies & Company Inc.
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