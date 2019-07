NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat nach dem Ausbau einer Partnerschaft mit dem Einzelhändler Asda auf "Buy" mit einem Kursziel von 1150 Pence belassen. Diese Kooperation sei ein Beleg für seine These, dass der Trend bei den Online-Essenslieferanten zu einer Zusammenarbeit mit Supermarktketten geht, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Solche Kooperationen seien auch Ausdruck eines zunehmenden Wettbewerbs unter den Online-Bestell- und Lieferplattformen./bek/la



