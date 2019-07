NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat Just Eat auf "Top Pick" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Die Aktie des Essenslieferdienstes hinke der Branche wegen Wettbewerbssorgen weiter hinterher, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie setzt dank einer zunehmenden Geschäftsdynamik in Großbritannien aber auf eine Neubewertung der Aktie./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2019 / 17:50 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2019 / 00:15 / ET



