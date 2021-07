FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 10000 auf 8550 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Deutschland sei derzeit mit dem geplanten Eintritt von Uber Eats sowie DoorDash und der Rückkehr von Delivery Hero einer der weltweit meistdiskutierten Märkte für Essenslieferungen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dem gegenüber stehe Just Eat Takeaway als unangefochtener Marktführer mit seiner etablierten Lieferplattform./tih/bek