FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 92 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Silvia Cuneo hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie das gute Zahlenwerk des Essenslieferanten hervor. Zudem verwies sie auf die gesunde Bilanz und den zuversichtlichen Ausblick./ck/ngu