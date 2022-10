FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Just Eat Takeaway vor Zahlen von 50 auf 42 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei der anstehenden Bekanntgabe der Kennziffern zum dritten Quartal dürfte die verbesserte Profitabilität des Essenslieferanten im Fokus stehen, schrieb Analystin Silvia Cuneo in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Dagegen dürfte es bei den Essensbestellungen und beim Bruttotransaktionswert (GTV) erneut abwärts gehen./edh/ag