NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com auf "Buy" mit einem Kursziel von 11500 Pence belassen. Seit er vor wenigen Wochen die Aktie des Online-Essenslieferanten wieder in die Bewertung aufgenommen habe liege ein Investorenfokus nun auf den Trends nach dem ersten Quartal 2020, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Freitag vorliegenden Studie. Externe Daten ließen für das zweite Jahresviertel eine deutliche Zunahme der Bestellungen über alle Kernmärkte hinweg erwarten./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.06.2020 / 20:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.