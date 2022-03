NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Geschäftszahlen für 2021 auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Hinsichtlich der zukünftigen Profitabilität habe der Essenslieferdienst zuversichtliche Töne angeschlagen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Am Markt sollten die Zahlen, die Jahresziele und die Barmittel gut aufgenommen werden, nicht zuletzt angesichts der Kursverluste der vergangenen Monate./bek/gl