Aktie in diesem Artikel Just Eat Takeaway.com 19,55 EUR

Analysen Hier für 0 € handeln NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Just Eat Takeaway nach Quartalszahlen von 25 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bestellungen des Essenslieferanten hätten die Konsensschätzung verfehlt, das operative Ergebnis (Ebitda) sei jedoch weitgehend wie erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn das Verbraucherverhalten im zweiten Halbjahr noch mit großer Unsicherheit behaftet sei, sehe er die Zahlen als einen weiteren Beleg für die kollektive Entwicklung der Essenslieferbranche in Richtung Pro?tabilität./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2022 / 21:10 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.