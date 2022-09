NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Der Essenslieferdienst sehe keine besorgniserregenden Veränderungen am Konsumverhalten, schrieb Analyst Rob Joyce in einer Studie vom Mittwochabend nach der globalen Retail-Konferenz. Als größter Akteur in vielen seiner Märkte sei Just Eat zuversichtlich, in Sachen Profitabilität weiter liefern zu können./ag/ck