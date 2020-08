NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 9800 auf 10 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aussichten für die Entwicklung des Essenslieferdienstes in den USA seien gut, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/jha/