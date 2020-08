NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Just Eat Takeaway.com nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10800 Pence belassen. Das erste Halbjahr des Essenslieferanten sei offenbar gut gelaufen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Doch noch gebe es keinen quantitativen operativen Ergebnisausblick (Ebitda). Dazu setze die fehlende Konkretisierung der geplanten Investitionssumme ein Fragezeichen hinter die Gewinnerwartungen./gl/ajx