NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10800 Pence belassen. Das Wachstum des Online-Essenlieferdienstes habe sich im dritten Quartal erneut beschleunigt, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das bisherige Sorgenkind Australien habe sich prächtig entwickelt./mf/mis