NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 12200 auf 12500 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe im November eine positive These dafür aufgestellt, wenn Essenslieferdienste auch in die Lebensmittellieferung einsteigen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Diskussion darüber gebe es aber Widerstand, je nach Land seien die Bedingungen unterschiedlich. Bevor das Thema bei Just Eat Takeaway ins Rollen kommt, habe der Lieferdienst aber noch an anderen Stellen zu kämpfen./tih/edh