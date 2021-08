NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Halbjahrszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 8600 Pence belassen. Die Äußerungen des Lieferdienstes über Gebührenobergrenzen in den USA dürften die Sorgen einiger Anleger mit Blick auf die Profitabiltät nicht gerade mildern, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ajx