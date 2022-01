NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach einem Zwischenbericht zum vierten Quartal auf "Buy" belassen. Der Essenslieferant habe ein schwieriges Jahr solide genug abgeschlossen, schrieb Analyst Giles Thorne in einer am Mittwoch vorliegenden Ersteinschätzung./edh/jha/