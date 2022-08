NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 56,00 auf 42,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Giles Thorne aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Essenslieferdienst nach den vorgelegten Quartalszahlen. Er kappte seine Prognosen für den Bruttotransaktionswert (GTV) bis 2024 und begründete dies vor allem mit der Erwartung eines geringeren Auftragsvolumens. Wie vom Management im ersten Quartal angekündigt, rechnet auch Thorne weiterhin mit einem positiven operativen Ergebnis im Geschäftsjahr 2023./ck/he