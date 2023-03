Jefferies & Company Inc.

Just Eat Takeawaycom Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Just Eat Takeaway angesichts der Entlassung von 1700 Fahrern in Großbritannien auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er habe gedacht, es werde Jahre dauern, bis die Vorteile des Gig-Economy-Modells in Verbindung mit dem Inkrafttreten der Richtlinie zur Plattformarbeit bei dem Essenslieferdienst zur Aufgabe des Angestelltenmodells für Fahrer in Europa führen werde, schrieb Analyst Giles Thorne. Das habe sich nun geändert, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwartet, dass weitere europäische Märkte folgen./ck/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2023 / 14:45 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2023 / 14:45 / ET

