ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9700 Pence belassen. Das Auftragswachstum sei stark, schrieb Analyst Hubert Jeaneau in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Online-Bestell- und Lieferservice für Lebensmittel habe zudem die Profitabilität gesteigert. Das sollte am Markt gut ankommen./bek/nas