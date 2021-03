ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway.com nach einem Investorengespräch mit dem Chief Operating Officer auf "Buy" mit einem Kursziel von 9800 Pence belassen. Bei dem Essenslieferdienst stünden derzeit Themen wie die Logistik und das regulatorische Umfeld in der Investorenagenda ganz oben, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./tih/edh