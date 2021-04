ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Just Eat Takeaway.com nach Aussagen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 9800 Pence belassen. Die Aussagen zum Bestellwachstum deuteten auf einen starken Jahresstart des Essenslieferdienstes hin, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Dienstag vorliegenden Studie./gl/tih