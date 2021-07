ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9800 Pence belassen. Das zweite Quartal habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Das neue operative Ergebnisziel des Essenslieferanten für das Gesamtjahr bedürfe aber der Erklärung./ag/edh