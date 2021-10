ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" belassen. Analyst Sreedhar Mahamkali hofft auf eine weitere Klärung der Strategie, wie er in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Seine Schätzungen habe er mit Blick auf die bereits vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal angepasst, das schwächer als erwartet ausgefallen sei./tav/edh