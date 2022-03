ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway auf "Buy" mit einem Kursziel von 6100 Pence belassen. Der Essenslieferant habe in Großbritannien, Polen, Kanada, Spanien und Italien Marktanteile gewinnen können, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie./ck/gl