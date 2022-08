ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Just Eat Takeaway nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Der Essenslieferdienst habe mit dem Bruttotransaktionswert (GTV) sowie dem operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen weitgehend erfüllt und den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali am Mittwoch in einer ersten Reaktion./gl/bek