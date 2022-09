ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Just Eat Takeaway anlässlich eines Anteilsverkaufs auf "Buy" mit einem Kursziel von 2400 Pence belassen. Der Verkauf des 33-Prozent-Anteils an iFood dürfte dem Essenslieferanten einen Barerlös von rund 1,8 Milliarden Euro einbringen, schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Montag vorliegenden Studie. Dies entspreche der Konsensschätzung und seiner Prognose./edh/ajx