ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 2400 auf 2200 Pence gesenkt, die Einstufung für den Essenslieferdienst aber auf "Buy" belassen. Das neue Ziel sei unter dem Strich das Ergebnis seiner gesenkten Schätzungen für den Bruttotransaktionswert, aber angehobenen Erwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda), schrieb Analyst Sreedhar Mahamkali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Außerdem berücksichtigte er eine Wertzuschreibung von 1,8 Milliarden Euro für den anstehenden Verkauf der iFood-Beteiligung. Für einen Kursanstieg der Aktie sprächen unter anderem die Fortschritte bei der Profitabilität./gl/tih