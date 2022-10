LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 23 auf 17 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Andrew Ross setzt in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison europäischer Internetunternehmen vor allem auf AutoTrader, Delivery Hero, Scout24 und Zalando. Für Schibsted bleibt er eher vorsichtig. Nach den schon bekannten Eckdaten erwartet er bei Just Eat Takeaway maue Auftragszahlen./ag/tih