ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Just Eat Takeaway.com von 12200 auf 12400 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Bestellzahlen des Essenauslieferers seien im ersten Quartal stärker gestiegen als vom Markt erwartet, schrieb Analyst Joseph Barnet-Lamb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Besonders gut habe sich das Unternehmen auf dem britischen Markt geschlagen./bek/he