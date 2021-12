NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Just Eat Takeaway von "Outperform" auf "Market-Perform" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 75 Euro gesenkt. Analyst William Woods verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf gleich fünf Gründe für die Abstufung des Essenslieferdienstes, darunter Probleme mit der US-Tochter Grubhub, der Wettbewerb in Europa und ambitionierte Zielsetzungen. Er rechnet vorerst eher mit negativen Kurstreibern./tih/jha/